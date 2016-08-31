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Игорь Васильев: "Жуликам и негодяям места не будет" Политика

фото пресс-центра правительства КО

Так временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области прокомментировал будущее лесной отрасли вятского края, которую в последние годы сотрясали скандалы и уголовные дела, связанные в том числе с громкими именами (Никиты Белых и Алексея Навального)

Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев на пресс-конференции в Москве рассказал о том, из кого сформирует новое правительство региона. Напомним, пока вместе с врио трудится команда, оставшаяся ему "в наследство" от Никиты Белых. Все министры сохраняют свои рабочие места и кабинеты в статусах "исполняющих обязанности".

Между тем, Игорь Владимирович сообщил, что уже начинает формировать губернаторский кадровый резерв. В ходе пресс-конференции в столичном офисе ТАСС врио глаы региона сообщил, что в кадровой политике упор будет делать на кировчан. Однако, если окажется необходимо, он готов привлечь и специалистов из других регионов. Главным принципом при этом будет порядочность. "Порядочности научить нельзя, профессионализму - можно", - сказал Игорь Васильев.

Оценивать наследие, оставленное Белых, Игорь Владимирович не стал. И напомнил, что сейчас этим вопросом занимается Следственный комитет, которому "надо дать довести свою работу до конца".

В ходе пресс-конференции Игорь Васильев также сообщил о планах прописаться в регионе и, видимо, обзавестись здесь недвижимостью. "Приехали с женой, пока остановились... назовем это в гостинице. Но хотим узаконить свою жизнь в Кирове, получить, как говорили в СССР, "прописку". Сейчас ходим по городу, присматриваемся", - рассказал врио главы региона.

В области Игорь Владимирович видит сразу несколько точек роста. Относительно плохих дорог заявляет, что с учетом протяженности дорожной сети региона, подход к деньгам в этом вопросе должен быть рачительным. В работе правительства он планирует сменить вектор с "освоения средств" на "получение результата". Так, чтобы Кировская область воспринималась не только как место, "где растут рыжики".

Кстати, Игорь Васильев призвал москвичей летать в Киров - за рыжиками, а также чтобы просто побывать в местном художественном музее с богатейшей и уникальной коллекцией. "Всего лишь час на самолете, - сообщил врио. - Это даже быстрее, чем для москвича доехать до Третьяковки".

ВК-СМИ.ру

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