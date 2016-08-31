047 от 15.08.2016 Княжна Волконская рассказала, за кого болеет на Олимпиаде Общество фото vk-smi.ru В Кирове побывала княжна Волконская. Именно "княжна", а не "княгиня". Ведь "княгиня" - это дочь князя, а она - дочь представителя высшего сословия, то есть по всем правилам её надо называть "княжна". На Вятку Надежда Владимировна приехала не только для знакомства с жизнью российской глубинки (которая нравится ей больше, чем столица), но и для того, чтобы презентовать свои литературные труды (в частности - книгу "Вера. Надежда. Любовь") и пообщаться с читателями. Встреча проходила в областной библиотеке имени А.И.Герцена. Собрался полный зал - многих заинтриговала и заинтересовала появившаяся накануне встречи информация, что Надежда Волконская - не только княжна и представительница семьи из первой волны русской эмиграции, но и потомок Льва Николаевича Толстого. Оказалось, что это действительно так. С автором "Войны и мир" Надежда Волконская - пусть и в отдаленном, но родстве. Детали этого родства она, впрочем, уточнять не стала. Но напомнила, что род Волконских оставил свой след в российской истории. Например, среди ее предков - декабрист Сергей Волконский и его жена, Мария, которая первой отправилась вслед за супругом в Сибирь и стала своеобразным примером для других жен-декабристок. По-русски гостья говорит достаточно хорошо. Хотя до 35 лет главным языком для неё был французский. На нём Надежда Владимировна, кстати, прочитала в своё время и "Войну и мир".

В Россию она впервые приехала в перестройку. Рассказывает, что была потрясена, насколько озлобленный народ она увидела на столичных улицах. "Неужели это та страна, о которой мне рассказывали мои родители, и которую они так любили?" - удивлялась Волконская. В восприятии вновь обретенной родины всё изменилось после того, как Надежда побывала в российской провинции. Она увидела, что вдали от Москвы всё иначе.

С тех пор она много путешествует по России. Любит Ижевск, откуда родом её невестка. Из-за близости Ижевская к нашему городу Надежда Волконская давно собиралась посетить и Киров. Впечатления от Вятки у нее остались самые приятные. Она пообещала приехать снова. И сообщила, что Россия для нее стала даже более родной, чем Франция, в которой она прожила большую часть жизни. Кстати, и во время нынешней Олимпиады Надежда Волконская, по её признанию, болеет всё-таки за россиян, а не за французов. ВК-СМИ.ру Поместить ссылку в: Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий. Комментарии: Пока еще нет комментариев.