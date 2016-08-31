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047 от 15.08.2016

Соратник Никиты Белых прокомментировал свою отставкуПолитика

фотоархив vk-smi.ru

По данным столичного "Коммерсанта" Сергей Владимирович Щерчков решил уйти в отставку с поста заместителя председателя правительства Кировской области. Неназванный источник издания сообщил, что заявление "по собственному желанию" было подано временно исполняющему обязанности губернатора Игорю Васильеву.

При этом Васильев это заявление не подписал.
Напомним, Щерчков был первым заместителем Никиты Белых. В его ведении находились (и, судя по всему, до сих пор находятся) вопросы работы администрации губернатора, администрации областного правительства и ряда министерств правительства Кировской области.
Из здания правительства области в течение сегодняшнего дня поступала противоречивая информация об отставке. Пресс-центр комментариев не давал. Зато сам Щерчков опроверг новость от "Коммерсанта", заявив, что находится в своем рабочем кабинете и выполняет обязанности в обычном режиме. Так это или нет, станет известно в ближайшее время. Ведь, по данным всё того же известного столичного издания, врио губернатора скоро представит новый состав правительства. При этом должности губернатора и председателя правительства будут разделены, пишет газета. Пока в качестве претендента на главу вятского кабинета министров называют только Алексея Кузнецова, и.о. заместителя председателя правительства, исполнявшего обязанности главы губернатора после ареста Никиты Белых.

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