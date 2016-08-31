В Кировской области открывается осенне-зимняя охота Киров и область

фотоархив vk-smi.ru

В местном министерстве охраны окружающей среды сообщают, что начнется она в ближайшую субботу, 20 августа. Сезон охоты на боровую дичь (глухаря, тетерева и рябчика) запланирован до 28 февраля 2017 года. На водоплавающую дичь - до 15 ноября 2016 года.

При этом желающим пострелять водоплавающую и боровую дичь придется получать разрешения на добычу зверей и птиц по отдельности. Это связано с тем, что пошлина уплачивается раздельно, как уже было год назад. Для получения разрешения необходимо подготовить пакет документов: заявление, подтверждение уплаты госпошлины в сумме 650 рублей и сбора за пользование объектами животного мира (на глухаря - 100 рублей, тетерева - 20 рублей за одну особь).

Получить разрешение на охоту в охотничьих угодьях региона (речь идет об относящихся к общедоступным) можно в региональном управлении охраны и использования животного мира, которое находится по адресу город Киров, улица Володарского, 82. В районах разрешения можно получить у специалистов Центра охраны и использования животного мира - госинспекторов по охране диких животных.

ВК-СМИ.ру

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