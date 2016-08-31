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048 от 23.08.2016

В Кирове подросток угнал авто с помощью эвакуатораПроисшествия

фотоархив

В Кирове 15-летний слобожанин угнал автомобиль "ВАЗ-2105". Для этого молодой человек воспользовался услугами... автоэвакуаторщика, который согласился за определенную плату доставить машину из Кирова в Слободской.

Интересно, что сомнений относительно законности происходящего у водителя эвакуатора даже не возникло - молодой человек продемонстрировал ему документы на легковушку. Впоследствии оказалось, что злоумышленник нашел их в бардачке машины, где они были оставлены законным хозяином авто.
Об угоне стало известно на следующий день. В полицию с заявлением обратился владелец "ВАЗ-2105" - 60-летний пенсионер, накануне припарковавший "ласточку" возле дома на улице Солнечной, а утром обнаруживший пропажу.
Детали того, как полиция вышла на угонщика, в УМВД не уточняют. Однако известно, что у 15-летнего подозреваемого уже есть собственное авто точно той же марки, и что похищенный "ВАЗ" он планировал использовать на запчасти.
Нужную машину он присматривал в течение некоторого времени. "Пятерку" на Солнечной он выбрал из-за того, что на ней не была установлена сигнализация.
Возбуждено уголовное дело. Машина уже проделала обратный путь от Слободского до Кирова и была возвращена владельцу. Разобрать её ловкий юноша еще не успел.

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