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048 от 23.08.2016

В Кировском правительстве подтверждают вину БелыхПолитика

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Члены правительства Кировской области в своих показаниях подтверждают вину экс-губернатора Никиты Белых, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. Об этом следователь Роман Мухачев сообщил в Басманном суде Москвы, где рассматривался вопрос о продлении для бывшего чиновника срока заключения под стражу до 24 декабря 2016 года.

Адвокаты экс-главы области просили изменить меру пресечения на домашний арест, объясняя это проблемами со здоровьем у подзащитного. Однако следователи оказались категорически против. Роман Мухачев сообщил, что даже из СИЗО Никита Белых "собирает несоответствующие действительности материалы".
Кроме того, он отметил, что вину чиновника уже подтвердили в своих показаниях бывшие коллеги задержанного по правительству региона и сотрудники администрации города Кирова.
Определенной интригой было то, как Белых будет участвовать в заседании Басманного суда - лично или по уже привычной видеосвязи. Экс-губернатор поприсутствовал на рассмотрении ходатайства следствия лично. Его доставили в суд на автозаке еще утром и в течение нескольких часов (до 17.00) ему пришлось провести там в ожидании.
Решение суда оказалось прогнозируемым - оставить бывшего руководителя области под арестом до конца года (до 24 декабря 2016-го). Отметим, что в ходатайстве инкриминируемое Белых преступление следователи называли "дерзким". Адвокаты уже пообещали обжаловать решение суда.

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