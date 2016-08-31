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Кировчанка отсудила у АТП деньги за испорченный пуховикОбщество
3 тысячи 150 рублей удалось отсудить жительнице города Кирова у местного Автотранспортного предприятия за испорченный пуховик. Инцидент случился еще в феврале этого года. После поездки на автобусе одного из городских маршрутов женщина обнаружила, что ее верхняя одежда промокла и издает неприятный запах.
Оказалось, что перед рейсом автобус был на мойке и на сиденье попала и осталась жидкость, которая использовалась для мытья. После того, как кировчанка высушила пуховик, на нем все равно остались следы от подтеков. Вещь пришлось нести в химчистку.
Помимо химчистки пострадавшая заглянула и в Роспотребнадзор по региону - с исковым заявлением в отношении автотранспортников и просьбой взыскать с перевозчика убытки.
Как стало известно, в ведомстве иск признали справедливым. Требования кировчанки удовлетворены полностью. Ей компенсируют услуги химчистки в сумме 700 рублей, а также заплатят 700 рублей неустойки и 700 - компенсации за моральный вред. Вместе со штрафом к перевозчику (1 тысяча 500 рублей) вся сумма к выплате составила 3 тысячи 150 рублей.
ВК-СМИ.ру
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