Неделя в Кирове: правительство покинули два соратника Никиты Белых Политика

фото vk-smi.ru

В правительстве Кировской области на этой неделе случилось сразу две отставки за два дня. Заявление с просьбой освободить его от обязанностей зампреда правительства (в последнее время он был им в статусе "и.о.") следом за Сергеем Щерчковым написал Алексей Вершинин.

А врио губернатора региона Игорь Васильев это заявление подписал.

В правительстве Алексей Александрович вёл вопросы государственной поддержки развития предпринимательского сектора, народных промыслов и ремесел, развития торговли и потребительских услуг. Также в его ведении были вопросы производства и оборота алкогольной продукции, туризма, международного и регионального сотрудничества.

Нпомним: во вторник стало известно о том, что правительство области покинул Сергей Щерчков, занимавший пост одного из двух первых зампредов. Вершинин, как Щерчков входил в так называемый "ближайший круг" Белых. Кроме того, чиновник одним из немногих в правительстве прокомментировал арест главы региона по подозрению в получении взятки в крупном размере. Вершини в своем Твиттере назвал случившееся "театром" и заявил, что не поверит в случившееся, пока "не получит подтверждение от самого Белых".

ВК-СМИ.ру

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