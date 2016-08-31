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049 от 26.08.2016

Учительницу из Кирова уволили за "подработку" в секс-чатеОбщество

фотоархив

В Кирове накануне Дня знаний произошел скандал с участием педагога одной из местных школ. Неожиданно выяснилось, что после работы молодая женщина - учитель школы №13 для детей ограниченными возможностями - становилась сотрудницей секс-чата с раздеванием и весьма откровенным общением.

В своём профиле на сайте для взрослых женщина указала, что заработанные средства она планирует потратить на поездку в Испанию. "Подработка" занимала от четырех до шести часов - с 22.00 до 2.00 или 4.00. Разоблачить учительницу удалось благодаря ученику одного из вятских профессиональных лицеев, который заглянул на платный сайт и обнаружил там представительницу родного города. После этого информация о "подработке" кировчанки попала в Сеть, а вскоре о ней стало известно и руководству школы. Сообщается, что на данный момент учительница находится в отпуске. Однако на работу 1 сентября она не выйдет - педагог написала заявление об увольнении по собственному желанию, которое уже подписано.
Стоит отметить, что в вятском Интернете мнения комментаторов этой новости разделились. Часть пользователей считает, что женщина опозорила местную педагогику и что прощения ей нет и не будет. Другая часть встает на ее защиту, аргументируя случившееся низкими зарплатами педагогов и... недавним советом премьера Дмитрия Медведева, который предложил педагогам "идти за суперзаработками в бизнес".

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