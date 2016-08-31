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049 от 26.08.2016

"Яндекс. Такси" в Кирове: 9 рублей за 1 километрБизнес

фотоархив

В известном Интернет-сервисе «Яндекс. Такси» появилась карта города Кирова. С помощью сайта можно оставить заявку на машину, после чего она будет передана в местные службы такси.

Жители других регионов уже оценили возможности Интернет-сервиса. Во-первых, это - заказ автомобиля без звонка диспетчеру. Во-вторых, - гарантия на подачу машины в течение 4-5 минут.
Ценовая политика «Яндекс. Такси» в Кирове будет следующей: посадка - не дороже 30 рублей, стоимость - 9 рублей за 1 километр (или же 1 рубль за 1 минуту).
Стоит отметить, что абы кого к Интернет-сервису не подключают. Все водители проходят строгий отбор. Они должны подтвердить хорошее знание города, соответствие автомобиля стандартам качества (иномарки - не старше 2012 года, отечественные авто - не старше 2013-го), а также клиенториентированность (доброжелательность по отношению к заказчикам).

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