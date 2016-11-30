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30.11.2016 00:31Кировский бизнес опрашивают по поводу перевода стрелок
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Исследователи: палку для селфи изобрели в 1934 году (1)
Из реки Вятка достали провалившийся под лед "УАЗ" (1)
Депутаты начали опрос о переходе Кирова в МСК+1 (5)
Кировчанка придумала новую технику росписи ногтей (1)
Кировстат: жителю Кирова надо полгода, чтобы найти работу (1)
Герман Стерлигов рассказал, почему высыхает река Вятка (2)
Водный туризм Вятки может пополниться еще одним официально признанным маршрутом? (1)
Никита Михалков в Кирове: "Что делать? Руду копать!" (2)
«Атарская лука». Проект возвращается (1)
Кировский аэропорт сможет принимать все типы современных воздушных судов уже в этом месяце (3)