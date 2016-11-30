04.12.2016 15:27

В Кирове задержан руководитель МФЦ

04.12.2016 15:15

Кировские депутаты отметят Новый год "на свои"

03.12.2016 23:05

Разрешение на свадьбу Никиты Белых бесследно исчезло

01.12.2016 00:57

Вопрос о часовом поясе для Кирова вынесут на референдум?

30.11.2016 01:14

Кировская "Родина" выиграла в Суперлиге у "Старта"

30.11.2016 01:03

В Кирове на пруду у Диорамы случилось ЧП с "ватрушкой"

30.11.2016 00:31

Кировский бизнес опрашивают по поводу перевода стрелок