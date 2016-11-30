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МакSим спела в Кирове несмотря на простудуПерсона

фото "ВКонтакте"

Певица МакSим выступила в Кирове несмотря на простуду и температуру. Нелегко дались кировские гастроли и ее барабанщику: он играл со сломанной ногой. Об этом сама звезда сообщила публике со сцены клуба Gaudi.

Простуда помешала популярной исполнительнице (на самом деле ее зовут Марина Максимова) второй раз выйти на бис, на чем зал очень настаивал. Однако зрители не обиделись - в социальных сетях о концерте исключительно положительные отзывы. Зрители отмечают, что даже не догадались бы о недомогании артистки, если бы та сама обо всем не рассказала. Также публике очень понравилось необычное платье МакSим, оформленное бабочками.
Отметим, что не так давно певица выпустила книгу-автобиографию "Это же я", в которой откровенно рассказала о том, о чем кумиры публики предпочитают молчать, - своей личной жизни.

ВК-СМИ.ру

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