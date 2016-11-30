30.11.2016 01:03 В Кирове на пруду у Диорамы случилось ЧП с "ватрушкой"

Навальный прилетел на суд в Киров Политика

фотоархив

В Кирове начинается новое рассмотрение уголовного дела "Кировслеса". Первое заседание - 5 декабря, в понедельник, в 9 часов утра. Повторное рассмотрение дела связано с тем, что прошлый приговор (который был вынесен летом-2013) был отменен Верховным судом РФ.

Это произошло с подачи Европейского суда по правам человека, который установил что права фигурантов дела Алексея Навального и Петра Офицерова в прошлом процессе были нарушены.

Алексей Навальный уже прилетел в Киров. Об этом он сообщил в своем Твиттере. Сообщение сопровождает фото здания городского аэропорта, а также комментарий: "Три года здесь не был. И снова на суд".

Исход нового процесса предсказать пока сложно. Вариантов, как нетрудно догадаться, три - либо оправдают, либо подтвердят прошлое решение суда, либо наказание окажется еще более суровым.

ВК-СМИ.ру

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