060 от 05.12.2016 Новогодний фейерверк в Кирове запустят в час ночи 1 января Киров и область фотоархив Стало известно, какие сюрпризы готовят для жителей города Кирова местные власти в предстоящие новогодние праздники. В администрации Кирова сообщили, что на 16 декабря запланировано открытие Резиденции Вятской Снегурочки. С 16 по 18 декабря в Кирове состоится предпраздничный фестиваль молодежных театров моды "Зимние забавы". С 17-го декабря начнут зажигаться новогодние елки: у ДК "Родина" (17 декабря), областной филармонии (18 декабря), на площади Конева (18 декабря), в Нововятском районе (22 декабря).

23 декабря в 16:00 должно состояться открытие Изумрудного города на Театральной площади. В программе поучаствуют герои известной сказки. Среди них - Гудвин, Элли и Бастинда.

Основные торжества, как нетрудно догадаться, запланированы на 31 декабря. В течение всего дня видеоэкран на Театральной площади будет транслировать музыкальные номера из известных фильмов. С 17:00 начнется детская программа с участием актеров и героев сказок. А с 22:30 стартует шоу программа "Новогодние приключения в Изумрудном городе". На площади можно будет посмотреть выступление Президента РФ и полюбоваться на фейерверк, который начнется в 1 час.

Отметим, что на Театральной площади в нынешний праздник будет работать каток. Запланированы массовые катания по субботам и воскресеньям. Пункт проката коньков откроют в помещениях второго корпуса ВятГУ.

Праздничное оформление города будут создавать до 10 декабря. Иллюминация должна появиться в сквере 60-летия СССР и на Северной Набережной. Кроме того, на одно из зданий на Театральной площади с помощью светодиодных проекторов будут проецировать падающие снежинки. ВК-СМИ.ру Поместить ссылку в: Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий. Комментарии: Пока еще нет комментариев.