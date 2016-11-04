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Бесплатный wi-fi пришел на кировский вокзалБизнес
На кировский железнодорожный вокзал пришел бесплатный wi-fi. Воспользоваться им для выхода в Сеть можно в кассовом зале, в пригородном павильоне, в зале ожидания и на конкорсе.
Как оказалось, долгожданное появление бесплатной беспроводной сети стало продолжением программы по модернизации вокзальных комплексов и расширения спектра оказываемых пассажирам услуг. Начиная с сегодняшнего дня wi-fi на железнодорожном вокзале в городе Кирове будет работать постоянно - с утра и до вечера, без "перерывов" на ночь. Скорость выхода в Интернет будет вполне достойной - за счет неограниченного объема входящего трафика и высокой пропускной способности канала.
Отметим, что попытки наладить беспроводную сеть предпринимались на вокзале и ранее. Ограничений по пользованию бесплатным Интернетом на вокзале решили не устанавливать.
Кстати, на минувшей неделе нововведение появилось и на кировском автовокзале. Там появился инфомат, рассказывающий о туристических достопримечательностях областного центра.
ВК-СМИ.ру
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