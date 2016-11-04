Министр здравоохранения РФ обсудила с врио губернатора рождаемость в Кирове Здоровье

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Киров с рабочим визитом посетит министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Дата пока не сообщается. Зато известно, что вместе с Вероникой Игоревной в областном центре будет работать десант лучших специалистов Минздрава.

Как сообщает пресс-центр правительства области, договоренность об этом была достигнута на встрече врио губернатора Кировской области Игоря Васильева с министром, которая прошла сегодня в Москве. Вместе с главой региона в разговоре принял участие и и.о. заместителя председателя правительства области Дмитрий Курдюмов.

Среди тем, которые обсуждались: создание в Кировской области единой скорой медицинской помощи с единой диспетчерской службой; использование современных информационных технологий в учреждениях здравоохранения региона; внедрение базовых шаблонов листов назначений.

Игорь Васильев рассказал, что среди главных "медицинских" проблем на Вятке - недостаточное финансирование учреждений первичного уровня и дефицит кадров, неработающие ФАПы и необходимость ремонтов. При этом в приоритете для региональной власти - блок первичной медико-санитарной помощи, подчеркнул Васильев.

Разговор шел больше часа. За это время также успели обсудить ситуацию с высоким процентом общей смертности в регионе и высокой летальностью от злокачественных новообразований и системы кровообращения. Также министр и врио губернатора обсудили меры, которые могли бы помочь стимулировать в Вятском крае рождаемость.

ВК-СМИ.ру

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