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058 от 16.11.2016

Герман Стерлигов о задержании Улюкаева: "Наконец-то!"Политика

фотоархив вк-сми.ру

Бывший мультимиллиолнер, а сейчас - руководитель крестьянского хозяйства и просвятитель Герман Стерлигов в Кирове прокомментировал задержание в столице бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Стерлигов заявил, что это - "прекрасная новость для любого гражданина Российской Федерации".
- Потому что она говорит о том, что безнаказанность и вседозволенность той банды, которую он представляет, подходит к концу или уже закончилась, - заявил Герман Львович в интервью журналу "Деловая Вятка". - Сейчас будем ждать следующего задержания и торжества справедливости. Происходит то, к чему бесчисленное количество раз призывал не только я, но и десятки других людей, - привлечь к уголовной ответственности страшных, просто лютых преступников, врагов России, которые работали всё это время на США и Англию.
На просьбу сравнить случившееся с задержанием Никиты Белых, Герман Стерлигов ответил так:
- Я не владею всей информацией по делу Никиты Белых. По статусу он - значительно более мелкая фигура по сравнению с Улюкаевым. И это - совершенно другой уровень власти. Да, они оба - выходцы из "гайдаровских структур"... А кто - не выходец оттуда?! Практически все - выходцы оттуда. Как все мы - выходцы из комсомола и пионерии.

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