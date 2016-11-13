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058 от 16.11.2016

Кофе "американо" могут переименовать в "русиано"Страна и мир

фотоархив вк-сми.ру

С такой идеей выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава правительства озвучил неожиданное предложение во время заседания Евразийского межправительственного совета.

Новостные сайты рассказывают, что началось все с того, что Медведев похвалил своего белорусского коллегу (премьер-министра Андрея Кобякова) за активную работу на совете. На что Кобяков ответил, что в работе ему помог кофе-американо. Российский премьер отреагировал на эти слова комментарием, что слово "американо" звучит не совсем политкорректно и предложил заменить его названием "русиано".
Шутки шутками, а россияне еще не забыли, что именно Дмитрий Анатольевич в пору своего президентства стал инициатором переименования милиции в полицию.
Добавим, что кофе американо был придуман в Италии. Это случилось во времена Второй мировой войны, когда для американских солдат - вдали от дома пытались создать аналог привычного американского напитка "регуляр". С тех пор кофейный напиток стал довольно популярным. Он готовится на основе эспрессо и горячей воды (это - классический американо) или же - на основе эспрессо и холодной воды (холодный американо).

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