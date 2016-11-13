058 от 16.11.2016 В Кирове будут судить ОПГ, в которую входили известные спортсмены Общество фотоархив Дело кировской организованной преступной группы, "кошмарившей" подпольный игровой бизнес, передано в суд. Стало известно, что Следственное управление УМВД России по региону завершило расследование дела, в котором фигурируют 8 человек. Их подозревают в совершении целой серии разбойных нападений. Пострадавшими во всех случаях были люди, продающие игровые автоматы.

Своих будущих жертв члены преступной группировки находили по объявлениям. Договаривались о встрече, приезжали в условленное место и - после осмотра товара - нападали на продавцов. Всего таким образом было похищено 28 игровых автоматов.

Причем, как сообщает пресс-служба регионального УМВД, похищенное предназначалось для своего игрового зала. Злоумышленники планировали открыть подпольное заведение, которое бы приносило неплохой стабильный доход.

Установить членов группы удалось в конце прошлого года. Они были задержаны. Оказалось, что серию нападений совершали известные в городе спортсмены - представители различных видов единоборств. Свою группу они называли "ОПГ "Вятские". Известно, что на территории Кирова они действовали с 2014 года. Последними адресами, где отметились спортсмены, оказались Интернет-кафе на улице Карла Маркса и охраняемый гаражный бокс на улице Деповской. Во время нападений они использовали форму ОМОН, маски и ножи.

Сейчас их обвиняют в "Разбое, совершенном организованной группой". По такой статье наказание членам группы может составить сроки от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. ВК-СМИ.ру Поместить ссылку в: Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий. Комментарии: Пока еще нет комментариев.