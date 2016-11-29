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Третий мост через Вятку будет в 2020 годуКиров и область

фотоархив

В городе Кирове может появиться еще один мост через реку Вятка. Предполагается, что он свяжет берега в районе микрорайона Вересники. Это должно позволить разгрузить улицы Кирова от "лишнего" транзитного транспорта.

В результате меньше транспорта должно стать на перегруженных сейчас улицах Ленина, Карла Маркса и Милицейской. Пока возможное включение объекта в генплан и начало строительства третьего моста запланировано на 2020 год.
К этому времени микрорайон Вересники ожидают и другие перемены. Планируется, что он будет активнее застраиваться. Здесь появится легкоатлетический манеж, а также новые жилые дома. "Небоскребов" возводить не планируют: высотность ограничат так, чтобы строения не портили вид на Трифонов монастырь.
Отметим, что такие строительные новости с градостроительной конференции, где администрация города Кирова поделилась своими планами на развитие территорий областного центра. Сотрудники администрации напомнили, что на сегодняшний день в стадии реализации находятся проекты застройки микрорайона Урванцево и развития южной части Кирова (со строительством путепровода в Чистые пруды).

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