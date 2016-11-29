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059 от 26.11.2016

В выходные в Кирове снова похолодаетКиров и область

фотоархив

Потепление, которое пришло в Кировскую область, будет недолгим. По данным сайта прогнозов погоды Гисметео.ру, зимние температуры вернутся в воскресенье, 27 ноября.

В этот день термометры в Кирове вновь покажут -10 градусов. Ночью (с воскресенья на понедельник) станет еще холоднее - до -17  градусов.
В отличие от воскресенья суббота обещает быть не столь прохладной. Днем - до -5 градусов и снег.
Кстати, в начале следующей недели в Кировской области, по данным портала, вновь потеплеет. В понедельник, 28 ноября, ожидается до -2 градусов, во вторник, 29 ноября. - до -1 градуса. Однако к среде холода вновь возьмут свое. В этот день прогнозируются все -10 градусов. Начало календарной зимы в Кирове может быть очень даже зимним. В следующий четверг, 1 декабря, в областном центре похолодает до -18 градусов.

ВК-СМИ.ру

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