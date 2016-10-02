053 от 05.10.2016 Иоланта Воронова раскрыла тайны "Битвы экстрасенсов" Общество "Битва экстрасенсов" Экстрасенс из Кирова Иоланта Воронова стала свидетелем в судебном процессе против телеканала ТНТ, который начался в Замоскворецком суде российской столицы. Суть дела в следующем: фирма "Развитие" от имени группы товарищей потребовала запретить ТВ-программу "Битва экстрасенсов" (и ряд ей подобных), поскольку сильно сомневается в том, что участники шоу действительно обладают магической силой и что "ТВ представляет их более компетентными, чем они есть на самом деле".

Истцы настаивают, что программы "про экстрасенсов" (вернее, с их участием) вредны для зрителей, поскольку "дают неправильное направление для людей".

Воронова выступила свидетелем по делу. Она подтвердила, что на проекте (кировчанка участвовала в "Битвах" год тому назад) вместе с ней работали не настоящие маги и экстрасенсы, а - изображающие чародеев профессиональные актеры и массовка. К тому же, отметила Иоланта, передача монтировалась по уже готовому сценарию.

Пока прошло заслушивание дела. Но продолжение следует: на 21 октября запланированы прения сторон.

На своей странице в социальной сети "Вконтакте" Иоланта Воронова написала, что ей очень приятно "быть в такой сильной команде фанатов, желающих развалить комедийное шоу "Битва экстрасенсов".

"Вместе мы сила и у нас всё получится!" - уверена кировская ясновидящая. ВК-СМИ.ру Поместить ссылку в: Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий. Комментарии: Пока еще нет комментариев.