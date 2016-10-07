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053 от 05.10.2016

Первыми клиентами детсада для взрослых стали банкирыСвоё время

фотоархив

В России появился первый детсад для взрослых. Он начал работу в Новосибирске. Автором идеи стал программист Евгений Пятковский, ранее уже становившийся героем новостей - благодаря созданному им мобильному приложению "Антиколлектор", блокировавшему звонки от сотрудников коллекторских агентств.

В "садике" ждут всех, кто верит, что самое лучшее время было именно в детстве. Кто соскучился по творожной запеканке и какао, да и вообще по детсадовскому меню времен Советского Союза.Чтобы попасть на денек в детсадовские "годы чудесные", достаточно сделать предварительную запись и заплатить (за пребывание в группе из 10-ти человек) три тысячи рублей.
В программе пребывания значатся занятия с воспитателями, обязательный дневной сон, а также общение исключительно "как с ребенком". Мобильный телефон и прочие радости XXI придется оставить за порогом садика.
Спрос на новую услугу уже появился. Первыми клиентами стали сотрудники новосибирских банков - серьезные люди, уставшие от тренингов и профессиональных квестов.
По данным онлайн-изданий, проект обошелся автору в 600 тысяч рублей. Если "дело пойдет", Евгений планирует расширяться - открыть такие же садики в Москве и Санкт-Петербурге.

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