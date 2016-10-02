Спортшколу в Кирове оштрафовали за жеребца Происшествия

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В Кирове вынесли приговор по делу о ЧП в конной секции спортивной школы олимпийского резерва, где жеребец летом прошлого года травмировал 15-летнюю школьницу.

В кировской спортивной школе пострадала девочка, занимавшаяся в конной секции. Она получила травмы перед тренировкой - в тот момент, когда жеребец по кличке "Венец солнца" неожиданно перепрыгнул через ограждение и лягнул юную спортсменку по лицу. Медики диагностировали сразу несколько телесных повреждений, среди которых - переломы лицевого скелета, а также обеих челюстей и ключицы.

Случившимся заинтересовалась кировская областная прокуратура. Была проведена проверка, в ходе которой удалось установить обстоятельства ЧП. Выяснилось, что тренер был допущен к работе без обязательного обучения охране труда и без проверки знаний по технике безопасности. Кроме того, в момент происшествия тренер не сопровождал девочку, а значит, не обеспечил должным образом её безопасность.

В отношении руководителя спортивной школы олимпийского резерва и в отношении юридического лица были возбуждены административные дела по статье "Нарушение государственных нормативных требований охраны труда".

В итоге, по результатам рассмотрения административных производств, Вятская спортивная школа олимпийского резерва оштрафована на 55 тысяч рублей, а её руководитель - на 17 тысяч рублей.

ВК-СМИ.ру

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