054 от .. Арест Никиты Белых запомнили 6 процентов россиян Политика фотоархив Бывший глава Кировской области недоволен условиями в "Лефортово": Белых пожурили за "шконку" и "Доширак" Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос россиян о том, какие из громких антикоррупционных дел последнего времени они запомнили лучше всего. Оказалось, что 12 процентов опрошенных граждан старны хорошо помнят, как начиналось, развивалось и чем закончилось дело бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой. 11 процентов не забыли про экс-шефа Министерства обороны Анатолия Сердюкова, а 10 процентов - про бывшего главу Сахалина Александра Хорошавина.

Эффектное (с разложенными на столе пачками евро и светящимися руками) задержание Никиты Белых в ресторане отеля "Лотте плаза" врезалось в память 6-ти процентов опрошенных. Это, надо отметить, - меньше 12 процентов Васильевой, но всё-таки больше числа тех, кто помнит дело главы республики Коми Вячеслава Гайзера. Таковых оказалось всего 2 процента.

Кстати, три четверти россиян в курсе самого последнего коррупционного скандала - дела полковника МВД Дмитрия Захарченко. Большая часть респондентов заявили, что считают выдвинутые сотруднику полиции обвинения, вполне обоснованными.

Отметим, что на вопрос о том, являются ли резонансные задержания в России следствием широкомасштабной борьбы с коррупцией, или же это - "показательные акции", большая часть отвечавших выбрала второй ответ: "показательными" аресты считают 59 процентов респондентов.

Добавим, что сегодня стало известно, что экс-губернатор Кировской области пожаловался правозащитникам на условия задержания в СИЗО "Лефортово". Белых недоволен скоростью, с которой к нему поступают письма, условиями допуска адвокатов, а также некоторыми сотрудниками следственного изолятора. Например, одна из сотрудниц СИЗО запретила экс-главе региона "сидеть на чужой шконке", а другой сотрудник изолятора пожурил арестанта за большое количество купленного "Доширака". При этом бывший губернатор настаивает (его слова приводятся в свежем номере "Новой газеты"), что в правилах внутреннего распорядка о "шконке" и "Дошираке" не говорится ни слова. ВК-СМИ.ру Поместить ссылку в: Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий. Комментарии: Пока еще нет комментариев.