054 от 16.10.2016 Кировчанку ограбили, когда она продавала котят по Интернету Происшествия фотоархив 30-летняя женщина хотела продать котенка редкой породы, но вместо того, чтобы получить прибыль, лишилась собственных денег. Добычей мошенников стали 6 тысяч рублей. Пострадавшая оставила в Сети объявление о продаже редких котят шотландской породы. "Покупатель" вышел на связь довольно быстро. Мужчина сообщил, что готов приобрести одного котенка в качестве подарка для своей девушки. Но при этом попросил о "небольшом одолжении": срочно привезти котенка к нему домой, а по пути купить бутылку коньяка и коробку конфет (тоже в подарок возлюбленной), а также "закинуть" на счета мобильных телефонов 6 тысяч рублей. Все расходы звонивший, конечно же, пообещал компенсировать сполна.

Женщина сразу выехала по указанному адресу. По пути заехала в магазин, чтобы сделать покупки. Положила нужную сумму на нужные номера. А, когда наконец, добралась до "покупателя", неожиданно узнала: жители квартиры ей не звонили и покупать котенка не планировали. Мобильный недавнего собеседника не отвечал. 6 тысяч рублей исчезли в неизвестном направлении... Сейчас их следы ищет полиция.

Сразу два жителя Кирова, тем временем, обратились за помощью к стражам порядка после того, как тоже стали жертвами мошенников в Интернете. Пострадавшие пытались приобрести нужные им вещи на популярном сайте бесплатных объявлений.

35-летний мужчина подыскивал себе двигатель для автомобиля, а его 27-летний "товарищ по несчастью" - шуруповерт. Обоих обманули по одной и той же схеме: "продавцы товара" попросили произвести предоплату, а после того, как она была сделана (за автодвигатель - 20 тысяч, а за шуруповерт - 5 тысяч), неожиданно перестали выходить на связь.

В кировской полиции сообщают, что по фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия идут.

В УМВД по региону также напоминают всем остальным гражданам, что предоплату за товар, который они не видели своими глазами, переводить не стоит. Чаще всего на такой форме расчета настаивают мошенники. Кроме того, незнакомцам ни в коем случае нельзя сообщать данные банковских карт. ВК-СМИ.ру Поместить ссылку в: Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий. Комментарии: Пока еще нет комментариев.