В Кирове на базе Северной больницы создадут перинатальный центр Здоровье

фото: Минздрав КО

В городе Кирове появится "Городской перинатальный центр". Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, создан он будет на базе Северной клинической больницы.

Суть в следующем: два родильных отделения "Северки" объединят под одной крышей - в акушерско-гинекологическом корпусе на улице Свердлова,4, где будет дополнительно открыт третий этаж. На "дополнительном" этаже разместятся палаты реанимации и интенсивной терпаии для женщин и для новорожденных.

Сейчас здесь завершаются ремонтные работы. По информации Минздрава, стоимость ремонта - более полутора миллионов рублей. Эти средства выделили областной бюджет и само медицинское учреждение.

Отметим, что сейчас родильное отделение номер 2 располагается в здании бывшего кировского роддома №1 на улице Свободы, 59.

В новом "Городском перинатальном центре" палаты планируется организовать по принципу "мать и дитя", а пребывание мам и малышей здесь сделать максимально комфортным.

В Минздраве Кировской области также отметили, что женская консультация, которая сейчас находится на первом этаже акушерско-гинекологического корпуса, переедет в расположенное рядом помещение Центра здоровья (его адрес - Северная Набережная, 11). При этом Центр здоровья войдет в структуру Кировского клинико-диагностического центра.

ВК-СМИ.ру

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