Новости

27.10.2016 01:16
В Кировской области освободился пост министра образования

26.10.2016 14:00
В кировских поликлиниках начали убирать "маленькие окошечки"

24.10.2016 01:20
Лайками и репостами можно будет платить за сотовую связь

23.10.2016 00:43
Футгольф в России могут признать новым видом спорта

22.10.2016 23:09
Никита Белых перестал быть холостяком в Facebook

20.10.2016 14:34
Кировских чиновников могут лишить "золотых парашютов"

20.10.2016 13:27
Фонтан, бьющий из окон кировской многоэтажки, был "плановым"

В номере


В Кировской области сосчитали "элитные" авто


К Новому году в Кирове слепят Страшилу и очки Гудвина


В Кировской области будут выпускать пентаксим


Дата свадьбы Никиты Белых держится в секрете
055 от 20.10.2016

Николай Валуев выйдет на подиум в вятских нарядахБизнес

Николай Валуев, фото ВК-СМИ.ру

Известный российский спортсмен вместе со своей дочерью станет моделью на показе новой коллекции в стиле "спорт-шик", разработанной в Кирове

В рамках российской "Недели моды" кировская компания "Калинка-Морозов" покажет весьма необычную коллекцию весна-лета. На её создание авторов вдохновил вятский бардовский фестиваль "Гринландия".
Отметим, что "Неделя моды" в российской столице по праву считается одним из основных мероприятий в отечественной fashion-индустрии. За сезон в рамках "Недели" демонстрируется больше пятидесяти коллекций от ведущих дизайнеров и компаний. Участвуют представители России, а также зарубежья - как ближнего, так и дальнего.
Из региональных компаний "Калинка-Морозов" - одна из немногих, которая традиционно и с успехом демонстрирует свои работы. Напомним: год назад дизайнеры "Калинки" вдохновлялись при создании коллекции вятскими народными промыслами. Теперь на создание работ их сподвиг традиционный июльский фестиваль авторской песни, участниками которого были певец Иосиф Кобзон и спортсмен-депутат Николай Валуев.
В создании "гринландской" коллекции использовались исключительно российские материалы - отечественная фурнитура, а также традиционный вятский мех белки.
При разработке коллекции ставка была сделана на комфорт и практичность. Модели в стиле "спорт-шик" подойдут для прогулок, занятий спортом, путешествий и даже для обычных походов по магазинам.
Во время показа коллекции в столице кировчане подготовили сюрприз: на мероприятие приглашен спортсмен Николай Валуев, который, скорее всего, выйдет на подиум вместе со своей дочерью, чтобы продемонстрировать удобство и красоту вятских нарядов. Кстати, в "Калинке-Морозов" решили в этот раз вообще отказаться от услуг профессиональных моделей. Спортивную коллекцию покажут выпускницы вятской школы художественной гимнастики.

ВК-СМИ.ру

Поместить ссылку в: Twitter Facebook liveJournal ВКонтакте Одноклассники Мой Мир
 

Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий.

Имя:
Комментарий:
Код с картинки:

Комментарии:

Пока еще нет комментариев.
Киров на Вятке
Свободное время
Фотосюжеты
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г Создание сайтов в Кирове

 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров