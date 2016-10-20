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В Кировской области сосчитали "элитные" автоБизнес

фотоархив

По дорогам Кирова ездят 307 автомобилей, которые стоят больше 3 миллионов рублей каждый. Об этом сообщили в региональном УФНС в связи с началом уплаты имущественных налогов физическими лицами Кировской области.

Налоговики отмечают, что всем вместе взятым владельцам элитных авто придется заплатить в казну налогов на общую сумму 7 миллионов 592 тысячи рублей. Например, неназванному хозяину авто Aston Martin Virage предстоит расстаться со 178 тысячами 920 рублями. А хозяину Bentley Continental GT (также сохранившему в новости от УФНС инкогнито) - 201 тысячу 600 рублей. Итого, сумма налога всего на две машины - 381 тысяча рублей.

Сколько в Кирове частных самолетов?

Отметим, что платить транспортный налог придется не только тем, кто ездит по земле, но и водителям лодок, а также владельцам личных самолетов. Известно, что в области зарегистрировано 52 моторные лодки с мощностью выше ста лошадиных сил (сумма налога на них в 2015 году составила 806 тысяч рублей). Воздушных транспортных средств в регионе - 12. В 2015 году в отношении них начислена сумма в 563 тысячи рублей. Больше всего - по 125 тысяч - придется заплатить владельцам самолетов с мощностью двигателя 1000 л.с. Таких в Кировской области четыре.

Налогов - на 1 миллиард 58 миллионов рублей

Кстати, в нынешнем году в системе налогообложения имущества произошли важные изменения. Так, при оплате транспортного налога учитывается место нахождения налогоплательщика, а не место регистрации транспортного средства. От региона зависит и сумма начисляемого налога, и порядок льготного налогообложения.
На сегодня в Кировской области число владельцев транспортных средств составляет 325 тысяч человек. При этом в их собственности - 444 тысячи машин. Сумма всех налогов, которые предстоит заплатить за свои транспортные средства кировчанам, равна 1 миллиарду 58 миллионам рублей.

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