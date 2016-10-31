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056 от 31.10.2016

Кировский бизнесмен объяснил, почему хотел купить ребенка за 500 тысячОбщество

фотоархив

В Кирове получила необычное завершение история бизнесмена, который "решил купить себе ребенка за 500 тысяч рублей".

Напомним, на прошлой неделе одной из самых обсуждаемых тем в Кировской области было появившееся в Сети объявление о том, что некий предприниматель ищет женщину, готовую стать матерью для его ребенка. При этом после родов малыш должен был остаться у бизнесмена, а даме предстояло "исчезнуть", получив - в соответствии с договором - полмиллиона.
Кировчане бросились обсуждать шокирующую информацию и осуждать "циничного предпринимателя". Информация даже попала в эфир телеканала НТВ, корреспонденты которого выяснили, сколько жительниц Вятского края оказались готовы откликнуться на такое предложение.
И вот - неожиданный финал. На своей странице в популярной социальной сети Константин Мосолов (так зовут предпринимателя) написал, что на самом деле он не собирался "покупать ребенка" и что его сообщение было лишь "вызовом современному обществу", "стёбом над женщинами-стервами и любительницами легких денег". Также Константин отметил, что является сторонником традиционной семьи и воспитания детей в полных семьях, где присутствуют любовь и взаимопонимание.
Мосолов принес извинения всем, чьи чувства задела его шутка. А остальным пожелал - "крепкой и взаимной любви" и "детей побольше".

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