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056 от 31.10.2016

Театр на Спасской покажет "Я (не) уеду из Кирова-2"Общество

фотоархив

Кировский Театр на Спасской покажет "вторую часть" спектакля "Я (не) уеду из Кирова". 20 ноября на сцену опять выйдут все те же бывшие школьники, чтобы поговорить о родном городе.

Премьера "Я (не) уеду из Кирова" прошла в 2011 году. Участниками проекта стали 12 "самых обычных" юных жителей областного центра. На премьере побывал и тогдашний губернатор области Никита Белых. Причем, после премьеры чиновник остался и на обсуждение спектакля, которое оказалось не менее интересным, чем постановка.
Белых признался, что остался доволен увиденным. "Деньги потрачены не зря", - прокомментировал экс-губернатор, напомнив, что постановку финансово поддержал областной бюджет.
С тех пор много чего изменилось: школьники уехали из Кирова, успели получить высшее образование и вообще стали взрослыми людьми. Из Кирова отбыл (в направлении Санкт-Петербурга) худрук Театра Борис Павлович. Да и Никита Белых по известным причинам покинул свое рабочее место.
Тем для разговора накопилось много. Спектакль "Я (не) уеду из Кирова. Возвращение" можно будет увидеть уже в ноябре. Премьера запланирована на 26-е число. Начало - в 18:00.

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