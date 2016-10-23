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В Кирове электрики проводят лже-программу "Безопасное жилье"Общество

фотоархив

Жертвами аферистов стали уже несколько жителей областного центра. Во всех случаях дома у горожан появлялись электрики, которые обещали за 700 рублей проверить электричество в квартире - по якобы объявленной властями областного центра программе "Безопасное жилье".

Как заявляют в администрации города Кирова, на самом деле такой программы не существует. Кроме того, как стало известно, администрация областного центра не поддерживала и не согласовывала деятельность фирм, которые представляют визитеры.
Электрики, между тем, смотрятся довольно убедительно: в руках у них - папки с кипой документов, а в разговоре звучат постоянные ссылки на федеральные законы, в соответствии с которыми "в городе Кирове проводится новая программа". Также у электриков имеются удостоверения, которые они, впрочем, довольно быстро демонстрируют владельцам квартир, после чего прячут в кармане.
Кстати, как сообщает сайт администрации города Кирова, лже-проверяющие проводят свою работу без специального оборудования и оценивают "безопасность жилья" на глаз. Основным критерием при оценке выступает то, торчат из стены провода или нет.

ВК-СМИ.ру

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