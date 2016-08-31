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28 процентов кировчан никогда не выходили в ИнтернетБизнес

фотоархив

Такие данные удалось получить специалистам Кировстат в ходе очередного исследования. Кроме того, они установили, что компьютерная техника имеется в двух из трех кировских домов и квартир (или 66,5 процентов).

При этом доступ к Сети имеется к 64,9 процентов домохозяйств. Эти показатели - чуть ниже общероссийских: в среднем по России свои компьютеры имеют 72,5 процентов домохозяйств, а выход в Интернет - 72,1 процентов.
С настольных компьютеров в онлайн выходят 38,6 процентов пользователей Вятского края, с мобильных телефонов и смартфонов - 36,8 процентов, с ноутбуков - 32,7 процентов, с планшетов - 14,1 процентов. Ответ "с других устройств" выбрали 4,3 процента опрошенных кировчан.
Интересно, что в 2015 году 70 процентов жителей региона выходили в Интернет постоянно: 54,8 процентов - каждый день, 8,8 процентов - не меньше одного раза в неделю, 3 процента - не менее одного раза в месяц.
28,1 процентов населения никогда не пользовались Сетью, а 1,9 процента выходили в Интернет последний раз больше года назад.
Исследование того, насколько "компьютеризированы" кировчане проходило в регионе в третий раз.

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