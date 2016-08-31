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050 от 05.09.2016

Братьев из Кирова взяли в заложники из-за 4 миллионов рублейПроисшествия

фотоархив

В Кировской области двух братьев взяли в заложники из-за крупного денежного долга. Сумма, которую задолжал один из пострадавших (он - житель областного центра), составляет 4 миллиона рублей.

Обсудить вопрос с возвратом дензнаков, братья прибыли к "кредиторам", в поселок городского типа Афанасьево.
Известно, что разговор, мягко говоря, не задался: от гостей из Кирова потребовали немедленного возврата суммы, на что те ответили отказом. Тогда пара жителей Афанасьево привязала "должника" к автоподъемнику, а его брата примотали к радиатору.
Видимо, мера была устрашающей, поскольку держать в заложниках визитеров долго не стали и через некоторое время отпустили на свободу.
После чего пострадавшие обратились за помощью в полицию. Начато следствие, дело возбуждено по факту "незаконного лишения свободы группой лиц по предварительному сговору".

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