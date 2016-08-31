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Кировчанина ограбил мобильный вирус Происшествия

Вирус украл с банковской карты кировчанина 4 с половиной тысячи рублей. Во время обращения за помощью в полицию 39-летний мужчина даже не смог предположить, куда подевались с его счета все средства.

Следователи нашли причину довольно быстро - в мобильном телефоне пострадавшего обнаружилась вредоносная программа, о существовании которой пострадавший не подозревал.

В мобильник она попала "традиционным маршрутом" - во время очередного выхода в Интернет. Далее вирус получил доступ к информации привязанного к номеру "Мобильного банка" и передал секретную информацию злоумышленникам. Ущерб составил 4 тысячи 545 рублей. По факту возбуждено уголовное дело.

В УМВД просят кировчан быть осторожнее со смартфонами, к которым подключен "Мобильный банк". В случаях, когда пользователь часто выходит в Интернет, обновление антивирусной базы на гаджете должно быть обязательным и регулярным.

ВК-СМИ.ру

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