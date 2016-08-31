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Никита Белых проследит за выборами из "Лефортово" Политика

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Никита Белых пообещал контролировать ход единого дня голосования в России из московского СИЗО. Об этом экс-губернатор Кировской области рассказал общественникам, навестившим его в "лефортовской" камере. Каким образом он собирается это делать, Белых не уточнил.

Также член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Елена Абдуллаева рассказала "Московскому космомольцу", что Белых "проявляет свой мятежный дух", протестуя против работы тюремной почты. Бывший глава региона крайне недоволен тем, что некоторые из отправленных им писем возвращаются к нему в камеру.

Такое случается, когда послание почему-то не понравилось цензору СИЗО. Причин может быть несколько, и сотрудник цензуры совершенно не обязан объяснять - из-за чего письмо было "забраковано". В частности запрет на отправку касается посланий с конфиденциальной информацией или выполненных тайнописью и неразборчивым почерком.

Помимо возрващенных писем Никита Белых недоволен и слишком долго идущими до адресатов телеграммами. Экс-губернатор узнал, что отправленные им из следственного изолятора телеграммы шли до нескольких суток. А это, настаивает Белых, "уничтожает сам смысл телеграфного общения".

ВК-СМИ.ру

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