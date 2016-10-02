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050 от 05.09.2016

Соратники Никиты Белых продолжают покидать правительство Кировской областиПолитика

фотоархив

Правительство Кировской области покинул еще один соратник Никиты Белых. Сегодня врио губернатора Игорь Васильев принял отставку Дмитрия Матвеева, курировавшего медицину, социальную сферу и спорт. Также сегодня было подписано заявление об увольнении министра здравоохранения Елены Утемовой.

На этом новости о кадровых перестановках не закончились. Также сегодня стало известно, что в правительство области войдут Дмитрий Курдюмов (сейчас возглавляющий Общественную палату региона) и Константин Мищенко (бывший коллега Игоря Васильева по Росреестру).
Про Мищенко - человека для Вятки нового - врио губернатора сообщил кировской прессе следующее: новый зампред - "грамотный руководитель с безупречной репутацией", "с опытом работы в разных властных структурах" - муниципальных, региональных и федеральных. В составе правительства области он будет вести вопросы дорог и лесной отрасли.
Добавим, ранее правительство региона уже покинули Сергей Щерчков и Алексей Вершинин, зампреды, входившие в ближайший круг Никиты Белых. Их отставки, как, впрочем, и сегодняшняя отставка Дмитрия Матвеева, были вполне предсказуемы и ожидаемы. Судя по всему, процесс отставок и назначений продолжится в ближайшие дни. Хотя некоторые эксперты говорят, что окончательно свой кабинет министров Игорь Васильев представит уже после единого дня голосования, 18 сентября.

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