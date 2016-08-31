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Соратники Никиты Белых продолжают покидать правительство Кировской области Политика

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Правительство Кировской области покинул еще один соратник Никиты Белых. Сегодня врио губернатора Игорь Васильев принял отставку Дмитрия Матвеева, курировавшего медицину, социальную сферу и спорт. Также сегодня было подписано заявление об увольнении министра здравоохранения Елены Утемовой.

На этом новости о кадровых перестановках не закончились. Также сегодня стало известно, что в правительство области войдут Дмитрий Курдюмов (сейчас возглавляющий Общественную палату региона) и Константин Мищенко (бывший коллега Игоря Васильева по Росреестру).

Про Мищенко - человека для Вятки нового - врио губернатора сообщил кировской прессе следующее: новый зампред - "грамотный руководитель с безупречной репутацией", "с опытом работы в разных властных структурах" - муниципальных, региональных и федеральных. В составе правительства области он будет вести вопросы дорог и лесной отрасли.

Добавим, ранее правительство региона уже покинули Сергей Щерчков и Алексей Вершинин, зампреды, входившие в ближайший круг Никиты Белых. Их отставки, как, впрочем, и сегодняшняя отставка Дмитрия Матвеева, были вполне предсказуемы и ожидаемы. Судя по всему, процесс отставок и назначений продолжится в ближайшие дни. Хотя некоторые эксперты говорят, что окончательно свой кабинет министров Игорь Васильев представит уже после единого дня голосования, 18 сентября.

ВК-СМИ.ру

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