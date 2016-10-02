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051 от 08.09.2016

Кировская полиция раскрыла самую сладкую кражуПроисшествия

фотоархив

В Кировской области раскрыта кража мёда. ЧП произошло в Котельничском районе. Медовая фляга исчезла из дома 74-летнего пенсионера. С подозреваемыми все было понятно с самого начала - днем к пожилому мужчине нагрянули незваные гости.

Мужчины 1974, 1978 и 1982 года рождения, видимо, рассчитывали, что деда не будет дома и они смогут забрать то, что им понравится. Однако случилась незапланированная встреча с хозяином, во время которой пенсионеру были нанесены побои. После того, как визитеры ушли, дед обнаружил и пропажу. В заявлении в полицию он оценил причиненный ущерб в 31 тысячу рублей. Всего воры забрали 30 килограммов лакомства.
Полиция уже нашла грабителей. Мед изъят. В отношении хулиганов заведено уголовное дело по статьям "Побои" и "Кража".
В Кирове тем временем ищут похитителя кальяна. Кража была совершена из кафе "Шансон" еще в конце июня. Молодой парень в майке, шортах и сланцах (больше неизвестно о нем ничего) сделал заказ и в ожидании него за барную стойку. На стойке в это время стоял кальян, который заинтересовал посетителя гораздо больше, чем заказ, который ему должны были вот-вот подать. Дождавшись, когда бармен выйдет в подсобное помещение, гражданин схватил кальян в охапку и быстро покинул зал. На записях с камер видеонаблюдения видно, как он покидает "Шансон" с добычей в руках. След похитителя на этом теряется. Сейчас поиски любителя кальяна ведет полиция, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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