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051 от 08.09.2016

Свадьбе Никиты Белых в СИЗО помешал его первый бракПолитика

фотоархив

Сроки свадьбы Никиты Белых в стенах "Лефортово" сдвинулись на неопределенное время. Судя по всему, экс-губернатора подвело отсутствие в его паспорте штампа о разводе. По информации представительницы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, которая посетила арестованного в СИЗО, главной преградой для женитьбы Белых стало то, что "он до сих пор не развелся с первой женой".

Об этом правозащитница рассказала в интервью Life.ru.
Между тем, в августе, когда активно обсуждались планы экс-губернатора жениться на поэтессе из Подмосковья Екатерине Рейферт, сообщалось, что Никита Белых уже развелся с Эллой Белых и что теперь он - холостой мужчина, которому ничего не мешает сыграть свадьбу еще раз. Также Элла Белых не фигурировала и в декларациях бывшего главы региона о доходах.
Отметим, что вчера Мосгорсуд рассмотрел апелляцию адвокатов на арест бывшего губернатора до декабря 2016-го. Мера пресечения для Никиты Белых не изменилась. Ему придется остаться в "Лефортово" почти до самого Нового года. Судья не стал принимать во внимание доводы экс-губернатора - рассказ о его ухудшающемся здоровье и клятву на принесенном с собой Евангелие (положив руку на книгу, бывший руководитель Кировской области поклялся "не препятствовать следствию и не совершать попытки скрыться" в случае изменения ему меры пресечения на домашний арест).

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