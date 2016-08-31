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051 от 08.09.2016

В Кирове появится еще одна главная улицаКиров и область

фотоархив

В Кирове может появиться новая улица - дублер улицы Ленина, одной из главных и значимых для областного центра. По плану трасса соединит центр города, а также его привокзальные территории с жилыми районами Чистые пруды и Нововятским районом.

Конкретных сроков реализации проекта в администрации Кирова не называют, однако известно, что необходимая документация уже утверждена.
Кстати, помимо новой дороги появится и дополнительная площадь для много- и малоэтажного строительства объектов социального и бытового значения. Для этого используют прилегающую к новой дороге территорию, на которой - по подсчетам - можно выстроить до 1 миллиона квадратных метров жилья.
Пока реализация проекта упирается в то, что новая улица должна быть пройти по землям, которые сейчас находятся в федеральной собственности. Город может распоряжаться лишь 10 процентами земель от площади планируемой дороги, так что судьбу еще 90 процентов придется обсуждать и как-то решать с "федералами".

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