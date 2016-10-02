Арест земельного участка Никиты Белых обсудят в Мосгорсуде Общество

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В Мосгорсуде назначили дату рассмотрения апелляционной жалобы экс-губернатора Кировской области Никиты Белых и его бывшей супруги на арест принадлежащего им земельного участка и дома в Подмосковье.

Заседание состоится в следующую среду, 5 октября. Начало - в 11 часов 45 минут.

Ранее апелляционная жалоба уже поступала в Московский городской суд, но её сняли с рассмотрения и вернули в Басманный суд.

Это был чисто технический момент: необходимо было принять решение о восстановлении срока на обжалование для Эллы Белых, а также о том, чтобы объединить вместе две жалобы - от бывшего губернатора и от его бывшей жены.

Арест на деревянный дом и землю (семь соток) - обеспечительный. Также под арестом машина Никиты Белых, двухкомнатная квартира в Перми и средства на банковских счетах.

Бывший губернатор Кировской области был задержан в столице уже больше трех месяцев назад. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. В течение некоторого времени Белых находился в СИЗО в статусе действующего главы региона. Однако решение о его отстранении от должности все-таки было принято. Президент РФ Владимир Путин отправил главу региона в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

ВК-СМИ.ру

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