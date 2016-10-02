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052 от 29.09.2016

Из магазина в Кирове изъяли полтонны алкоголяПроисшествия

фотоархив

В Кирове полицейские выявили очередную торговую точку, в которой спиртное продавалось с нарушениями законодательства. "Проштрафился" продмаг на улице Советской в Нововятском районе города.

Сигнал о том, что в продуктовом магазине напитками покрепче можно затариться и в ночное время суток, поступил от жильцов соседних домов. Факт нарушений подтвердился. Более того, оказалось, что здесь спиртное нельзя было продавать не только по ночам, но и в светлое время суток.
Напомним, по действующим нормам реализация алкогольной продукции разрешена при условии, что площадь торговой точки составляет больше 50 квадратных метров. А в магазине, в который прибыла по сигналу граждан полиция, площадь оказалась меньше.
Информация уже передана в Роспотребнадзор, который, скорее всего, примет решение о приостановке деятельности магазина. Кроме того, магазину придется объясняться с представителями прокуратуры и госпожнадзора.
На месте был составлен протокол об административном правонарушении. Спиртное изъято - в количестве больше ста литров.
В пресс-службе УМВД по региону отмечают, что ранее спиртное здесь уже изымали.
- В общей сложности, в течение сентября в магазине на Советской было изъято около полутонны алкогольной продукции, - сообщили в полиции. - Владелец магазина вызван к начальнику отдела полиции для профилактической беседы.

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