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Роспотребнадзор забраковал воду из источника в кировском монастыре Здоровье

фотоархив vk-smi.ru

Специалисты Роспотребнадзора предупредили кировчан о том, что пить воду из святого источника в Трифоновом монастыре - небезопасно для здоровья. Сотрудники ведомства установили, что в воде превышено содержание кремния (в 1,7 раза) и нитратов (в 1,1 раза).

Пробы были взяты в третьем квартале 2016-го.

Помимо монастырского родника Роспотребнадзор проверил источники в парке имени Кирова (у Диорамы) и в районе профилактория "Авитек" (район нового моста через реку Вятка). И здесь пробы оказались неудачны. В воде у Диорамы - слишком много нитратов (выше нормы в 2,2 раза). Содержание кремния здесь превышено в 1,4 раза.

Вода, взятая на пробу в районе "Авитек", показала следующий результат проверки: содержание кремния превышено в 1,4 раза. Превышено содержание кремния и в воде из родника в районе нового моста через Вятку - в 1,1 раза.

Отметим, что проверку воды в родниках областного центра Роспотребнадзор проводит регулярно. При этом и предыдущие проверки давали аналогичный результат: от использования воды из вышеназванных источников в питьевых целях лучше все-таки воздерживаться.

ВК-СМИ.ру

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