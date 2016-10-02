Новости

05.10.2016 11:23
В Кирове отремонтировали 2300 квадратных метров тротуаров

05.10.2016 10:42
В Кирове избран новый глава города

04.10.2016 22:48
Первый снег в Кирове можно будет увидеть 11 октября

04.10.2016 00:35
Кировские власти будут искать деньги на участие "Родины" в Чемпионате России

03.10.2016 23:50
Имя нового главы Кирова станет известно 5 октября

03.10.2016 23:34
Кондуктору кировского автобуса откусили ухо

02.10.2016 21:33
Андрей Усенко во второй раз возглавил кировскую Общественную палату

В номере


Арест земельного участка Никиты Белых обсудят в Мосгорсуде


Оксана Домнина возвращается на лед


Из магазина в Кирове изъяли полтонны алкоголя
052 от 29.09.2016

Роспотребнадзор забраковал воду из источника в кировском монастыреЗдоровье

фотоархив vk-smi.ru

Специалисты Роспотребнадзора предупредили кировчан о том, что пить воду из святого источника в Трифоновом монастыре - небезопасно для здоровья. Сотрудники ведомства установили, что в воде превышено содержание кремния (в 1,7 раза) и нитратов (в 1,1 раза).

Пробы были взяты в третьем квартале 2016-го.
Помимо монастырского родника Роспотребнадзор проверил источники в парке имени Кирова (у Диорамы) и в районе профилактория "Авитек" (район нового моста через реку Вятка). И здесь пробы оказались неудачны. В воде у Диорамы - слишком много нитратов (выше нормы в 2,2 раза). Содержание кремния здесь превышено в 1,4 раза.
Вода, взятая на пробу в районе "Авитек", показала следующий результат проверки: содержание кремния превышено в 1,4 раза. Превышено содержание кремния и в воде из родника в районе нового моста через Вятку - в 1,1 раза.
Отметим, что проверку воды в родниках областного центра Роспотребнадзор проводит регулярно. При этом и предыдущие проверки давали аналогичный результат: от использования воды из вышеназванных источников в питьевых целях лучше все-таки воздерживаться.

ВК-СМИ.ру

Поместить ссылку в: Twitter Facebook liveJournal ВКонтакте Одноклассники Мой Мир
 

Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий.

Имя:
Комментарий:
Код с картинки:

Комментарии:

Пока еще нет комментариев.
Киров на Вятке
Свободное время
Фотосюжеты
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г Создание сайтов в Кирове

 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров