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26.08.2016 23:04

Кинотеатр "Октябрь" в Кирове закрыли на ремонт

В Кирове временно приостановил работу кинотеатр "Октябрь". Решение об этом объясняют необходимостью проведения здесь профилактического ремонта. Насколько серьезными будут работы, их объемы и сроки - всё это решится в ближайшее время. Тем не менее в администрации города Кирова сообщают, что ремонт постараются провести в сжатые сроки, чтобы кировчане - поклонники сеансов в "Октябре" - не остались без лучших осенних кинопремьер. Напомним, не так давно кинотеатр уже ремонтировали и перестраивали - после возвращения площадок в ведение города от бывшего арендатора. Здесь появились гардеробные, был обновлен дизайн интерьера.

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