Новости

16.09.2016 22:39
Федеральный ТВ-канал расскажет о "романе Белых и Гайдар"

13.09.2016 00:40
В день хорька в Кирове пройдет дефиле животных в костюмах

01.09.2016 01:59
Мария Гайдар начала писать стихи на украинском

01.09.2016 01:55
Киров не попал в экологический "антирейтинг"

01.09.2016 01:53
Футболист Алексей Смертин пробежит по "Вятским холмам"

31.08.2016 01:51
Медведь напал на мужчину, собиравшего бруснику в вятском лесу

31.08.2016 01:48
Кировчан просят сообщить о самых разбитых дорогах
31.08.2016 01:42

Кировчан ждет очередной день "без алкоголя"

Напомним, 1 сентября, в День знаний, в Кировской области запрещена розничная продажа алкогольных напитков. При этом спиртное будет продаваться в заведениях общепита - ресторанах, барах, кафе и кофейнях. Но - с условием, что алкоголь посетитель выпьет именно в стенах кафе, а не унесет его с собой (ведь реализация вина и водки на вынос 1 сентября также запрещена).
Нарушителям запрета на торговлю спиртным грозит штраф. Должностному лицу придется выложить за такой проступок от 5 до 10 тысяч рублей. Юридическому лицу нарушение грозит обернуться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей.

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