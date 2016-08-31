31.08.2016 01:42 Кировчан ждет очередной день "без алкоголя" Напомним, 1 сентября, в День знаний, в Кировской области запрещена розничная продажа алкогольных напитков. При этом спиртное будет продаваться в заведениях общепита - ресторанах, барах, кафе и кофейнях. Но - с условием, что алкоголь посетитель выпьет именно в стенах кафе, а не унесет его с собой (ведь реализация вина и водки на вынос 1 сентября также запрещена).

Нарушителям запрета на торговлю спиртным грозит штраф. Должностному лицу придется выложить за такой проступок от 5 до 10 тысяч рублей. Юридическому лицу нарушение грозит обернуться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей. ‹‹ К списку новостей