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05.10.2016 10:42
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04.10.2016 22:48
Первый снег в Кирове можно будет увидеть 11 октября

04.10.2016 00:35
Кировские власти будут искать деньги на участие "Родины" в Чемпионате России

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Имя нового главы Кирова станет известно 5 октября

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02.10.2016 21:33
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31.08.2016 01:42

Кировчан ждет очередной день "без алкоголя"

Напомним, 1 сентября, в День знаний, в Кировской области запрещена розничная продажа алкогольных напитков. При этом спиртное будет продаваться в заведениях общепита - ресторанах, барах, кафе и кофейнях. Но - с условием, что алкоголь посетитель выпьет именно в стенах кафе, а не унесет его с собой (ведь реализация вина и водки на вынос 1 сентября также запрещена).
Нарушителям запрета на торговлю спиртным грозит штраф. Должностному лицу придется выложить за такой проступок от 5 до 10 тысяч рублей. Юридическому лицу нарушение грозит обернуться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей.

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