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Кировчанину заказали убийство тульского бизнесмена

3 миллиона рублей пообещали кировчанину за совершение убийства известного предпринимателя в городе Туле. Заказчик убийства решил обратиться за помощью в этом криминальном деле к кировчанам, поскольку раньше сам жил в областном центре. В очередной приезд на малую родину злоумышленник встретился со своим знакомым, уже судимым мужчиной, и попросил его найти исполнителя преступления. Тот согласился. Однако позже, «осознав серьезность преступных намерений заказчика», рассказал обо всем следователям.
Началось расследование, в рамках которого в Туле провели инсценировку убийства бизнесмена (руководителя ООО «Спар Тула»), которое замаскировали под безвестное исчезновение. В итоге на заказчика преступления была собрана необходимая доказательная база. Сейчас он - директор комплексной безопасности ООО «Лакмин» - задержан. Как сообщают в Следственном комитете РФ по Кировской области, обвинительное заключение уже направлено в прокуратуру и вскоре дело рассмотрит Первомайский районный суд города Кирова.

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