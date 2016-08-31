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31.08.2016 01:51

Медведь напал на мужчину, собиравшего бруснику в вятском лесу

В Кировской области медведь напал на мужчину, собиравшего в лесу ягоды. ЧП произошло в Верхнекамском районе. Известно, что пострадавший собирал бруснику в окрестностях поселка Брусничный. Спастись бегством от косолапого не удалось: травмы, полученные мужчиной, - очень тяжелые. В частности, у жителя Кировской области - рваные раны головы и плеча. Собиратель ягод был доставлен в Кирс. Ему помогли другие сборщики ягод, которые оказались поблизости. Сейчас раненым занимаются медики Верхнекамской ЦРБ, но для последующего лечения жертву дикого зверя придется перевезти в областной центр.
Отметим, что нынешним летом это - первая информация о человеке, пострадавшем от животных в вятских лесах. Хотя сигналы об активности медведей время от времени уже появлялись. Например, водитель из Лебяжского района рассказывал журналистам местной газеты о том, как на лесной дороге ему повстречалась медведица с медвежатами. Преследовать авто она не стала, но погрозила лапой автомобилисту, после чего исчезла со своими отпрысками в чаще.

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