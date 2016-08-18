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Основатель "Вконтакте" раскритиковал новый дизайн соцсети

Основатель российской социальной сети "Вконтакте" Павел Дуров раскритиковал новый дизайн сайта, на который вчера были переведены все страницы пользователей популярной сети. Отметим, изменение оформления произошло впервые за много лет и вызвало неоднозначную реакцию у пользователей. Некоторые уже просят "вернуть всё как было".
Дуров рассказал порталу TJournal о главных минусах нового оформления. Среди них - то, что раздел "Новости" теперь приходится "проматывать" несколько дольше, чем раньше (из-за того, что колонка стала уже), а также то, что фотографии теперь смотрятся не столь эффектно (внимание на себя перетягивает появившаяся колонка справа, тогда как раньше ничто "не мешало" рассматривать фото).
Покритиковал Павел Дуров и новый логотип "Вконтакте" и замену белого цвета фона на серый, что привело к тому, что "уменьшилось ощущение чистоты и минимализма".
Основатель (и в течение долгого времени гендиректор соцсети) считает, что после проведенного изменения дизайна сайт стал более "грустным и пасмурным". Кроме того, считает Дуров, страница теперь больше напоминает другую социальную сеть - Facebook образца 2012 года. Хотя правильнее было бы, считает Павел, "копировать наработки "Вконтакте", а не чьи-то чужие.

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