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17.08.2016 23:37

С кировского пляжа убрали кабинки и "грибки"

В городе Кирове, несмотря на не по-агуствовски теплую (и иногда жаркую погоду) закрыли городской пляж. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации города. Уже демонтировано оборудование - установленные в начале лета душевые кабинки, кабинки для переодевания, скамейки и навесы, а также биотуалеты. Медики, которые вели дежурство на берегу, также покинули кировский пляж.
Чиновники сообщают, что работа на пляже в соответствии с муниципальным заданием была запланирована с 7 июня по 7 августа. При этом продление работы пляжа сметой предусмотрено не было.
Кроме того, целесообразность такого продления - под большим вопросом, ведь, по данным пресс-службы, в последние дни "количество отдыхающих на пляже значительно уменьшилось".
Напомним, что помимо установки оборудования, на пляже в качестве подготовки к купальному сезону были проведены и другие работы: обработка от клещей, очистка дна реки в районе пляжа от различного мусора. Была организована здесь и работа спасателей.

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