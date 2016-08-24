Новости

16.09.2016 22:39
Федеральный ТВ-канал расскажет о "романе Белых и Гайдар"

13.09.2016 00:40
В день хорька в Кирове пройдет дефиле животных в костюмах

01.09.2016 01:59
Мария Гайдар начала писать стихи на украинском

01.09.2016 01:55
Киров не попал в экологический "антирейтинг"

01.09.2016 01:53
Футболист Алексей Смертин пробежит по "Вятским холмам"

31.08.2016 01:51
Медведь напал на мужчину, собиравшего бруснику в вятском лесу

31.08.2016 01:48
Кировчан просят сообщить о самых разбитых дорогах
24.08.2016 7:57:

Старинное здание в Кирове выставлено на аукцион за 1 рубль

В Кирове выставили на аукцион здание Краеведческого музея, расположенное на улице Ленина, в самом центре города. Начальная цена объекта смешная - всего 1 рубль.
Распоряжение о приватизации здания появилось на сайте министерства государственного имущества региона. В нём сообщается, что площадь объекта составляет 1 тысячу 48 квадратных метров, и что здание - предмет торга - занимает первый и цокольный этаж здания на перекрестке Спасской улицы и улицы Ленина (его адрес - ул.Ленина, 82).
Отметим, что цена в один рубль установлена на объект в связи с тем, что здание является объектом культурного наследия. Победителю аукциона придется полностью восстановить объект до конца 2018 года. При этом фронт работ обещает быть приличным - здание находится в крайне неудовлетворительном состоянии. На ремонт его пришлось закрыть еще в начале 1990-х. С тех пор средств на содержание здания в областном бюджете найти не удавалось.

‹‹ К списку новостей
Киров на Вятке
Есть вопрос!
Свободное время
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г
Создание сайтов в Кирове
 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров